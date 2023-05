Clamoroso Koulibaly, pentito della scelta Chelsea: sapete dove vuole andare?

Dopo oltre 33 anni lo Scudetto è finalmente tornato ad accasarsi fra le mura di Napoli, fra un tripudio di gioia tinta d’azzurro. Nonostante tale successo però, all’ombra del Vesuvio tutto sembrerebbe essere di nuovo in bilico, con i tifosi terrorizzati dall’idea di dover dire addio a qualche beniamino.

Spalletti, Osimhen, Giuntoli e Kim sono tutti dati per partenti dai più noti network di mercato, ma è la situazione inerente al centrale coreano che presenta un clamoroso colpo di scena. Per un Kim che va, un nuovo difensore arriverà senz’altro alla corte di Napoli, con un clamoroso nome che inizia a riecheggiare fra i vicoli della città.

Koulibaly scontento al Chelsea, ha chiesto di tornare al Napoli

A lanciare l’incredibile indiscrezione odierna è Il Mattino, che narra di come il malumore di Koulibaly in terra londinese potrebbe spingerlo al clamoroso ritorno. Andato via appena un anno fa, il senegalese potrebbe riaccasarsi al Napoli come eventuale sostituto di Kim, dando vita ad uno scenario di calciomercato fuori di testa.

L’ipotesi più quotata in tal caso sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, andando a richiamare quanto fatto dall’Inter con Lukaku proprio dal Chelsea. Anche in questo caso però, la trattativa potrebbe essere al quanto complicata. Nonostante la richiesta di cessione da parte di Koulibaly infatti, i blues non sarebbero intenzionati a cedere un calciatore acquistato appena un anno fa, anche a causa del lauto ingaggio del senegalese da pagare