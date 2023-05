Polemiche di De Laurentiis? Spalletti risponde in diretta al presidente del Napoli

Si conclude l’ultima trasferta stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo un pirotecnico 2-2 con il Bologna di Thiago Motta. Sfuma dunque il possibile record di punti per gli azzurri, fermati sul pari dalla rimonta rossoblù e che dunque potranno giungere massimo a quota 90 punti.

Non basta la super doppietta di Osimhen per portare altri 3 punti a casa Napoli, raggiunto sul segno X da Ferguson e De Silvestri. Nel frattempo, in onda su Dazn, un corposo post-partita ha visto l’intervista a mister Luciano Spalletti, raggiunto in mix-zone direttamente da Bologna.

Di seguito le parole di Luciano Spalletti durante la propria intervista a Dazn, contenenti anche una piccola frecciatina nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis:

“Quando il pallino del gioco ce l’hanno gli altri diventa tutto più difficile. Volevo un gioco più pulito, anche se poi abbiamo creato diverse situazioni per chiuderla. Il Bologna però è squadra di qualità e allenata benissimo come si è visto, non ha caso sono tornati in gioco e sono riusciti a pareggiarla”.

“Questa stagione mi lascerà dentro tantissime cose. Per fare un campionato come il nostro ci vuole la partecipazione di tutti i componenti della rosa. Inoltre non va sottovalutata la differenza fatta dal sentimento della città. Ti dà la qualità, ti fa risollevare quando sei un po’ depresso. Basta incontrare i napoletani e tutto diventa più facile”.

“Il tatuaggio rappresenta un prurito che senti addosso e cerchi di andare a fondo in tutta la storia. Sapevo già ci fosse quella roba lì sul mio braccio. Magari faccio tutto il braccio ed andando più a fondo ci saranno altre cose, chissà”.

“Stare a Napoli non è un obbligo ma un privilegio? Non commento le parole del presidente. Sono organizzato mentalmente per festeggiare con i miei tifosi ed il popolo. Proprio per questo nonostante i festeggiamenti i tifosi hanno dato il massimo supporto ed i giocatori una grande partita”.