Jolanda De Rienzo, la giacca si apre: visione piccante

La splendida Jolanda De Rienzo riesce sempre a infiammare i social attraverso la pubblicazione di foto molto piccanti

La competenza di Jolanda De Rienzo è sempre molto apprezzata dai tifosi del Napoli e non solo. Sono tante le trasmissioni sportive e gli eventi condotti dalla giornalista. Non ha mai nascosto la sua simpatia per la squadra partenopea, ma ha sempre saputo come separare il tifo dal lavoro, ed è per questo che è seguitissima sui social anche dai tifosi delle altre squadre. La sua vita sentimentale non è molto nota, anche se si sa che ha un compagno e anche un figlio piccolo.

In passato, Jolanda De Rienzo ha avuto una relazione con Nicolò Frustalupi, ex vice allenatore del Napoli ai tempi di Walter Mazzarri e oggi allenatore della Primavera azzurra. La carriera di ‘Jolandona’ è legata alle trasmissioni di Sportitalia, come uno dei volti più importanti del canale sportivo soprattutto dedicato al calciomercato e ai collegamenti dallo stadio Diego Armando Maradona, prima e dopo le partite del Napoli. Oltre alla carriera, la De Rienzo si distingue sui social, sul quale è molto attiva, con degli scatti provocanti che fanno impazzire i suoi followers.

Il profilo Instagram di Jolanda De Rienzo conta circa 357 mila followers, che vengono costantemente aggiornati sulla sua vita personale e lavorativa.

Jolanda De Rienzo fa innamorare il pubblico: che foto

Nel corso degli ultimi giorni, Jolanda De Rienzo è stata protagonista con il Catanzaro per la festa dedicata alla squadra in occasione della promozione in Serie B. La giornalista ha condotto magistralmente la serata, dando voce all’emozione del club calabrese, dei suoi tesserati e soprattutto dei tifosi. Per chi era impossibilitato ad andare alla bella serata, ci ha pensato ‘Jolandona’ a regalare qualche scatto.

Una giacca bianca e un corpetto che ha molta difficoltà nel coprire il suo prosperoso seno. Inutile sottolineare i commenti dei suoi fans, deliziati da tanta bellezza e soprattutto eleganza in una donna che appare sempre molto simpatica e mai volgare. E poi il sorriso, sempre radioso e mai finto, che dà l’idea di una persona che ama il proprio lavoro.

Insomma, Jolanda De Rienzo continua la sua straordinaria carriera mettendo in mostra le sue qualità. La conduzione di grandi serate con quel pizzico di leggerezza che non deve mai mancare, per ricordarsi che la vita dev’essere affrontata con quel misto di divertimento e sensualità.