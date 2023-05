Spalletti in conferenza: “Sono arrabbiato”, poi l’annuncio su Gaetano

Il Napoli di mister Luciano Spalletti non è riuscito a dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina, perdendo in trasferta, 2-0, a Monza, nella sfida contro i ragazzi di mister Palladino, grande sorpresa di questa seconda parte di stagione.

In questa, e in tutte le prossime partite di campionato che seguiranno, vista la matematica del terzo titolo della sua storia, Spalletti darà occasione di mettersi in mostra a tutti quei giocatori che hanno giocato meno.

Durante il post partita, Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta in conferenza stampa. Di seguito quanto dichiarato:

Mancanza di motivazione? Non dobbiamo mai cambiare la nostra organizzazione in base al momento perché altrimenti saremo dei professionisti con dei limiti. Non è in relazione alla partita di oggi ma sottolineo il concetto. Io sono stato bene come calciatore ed allenatore quando ho capito che le cose dipendessero esclusivamente da me, non dagli avversari. Per essere un calciatore top bisogna sempre fare la stessa roba, indipendentemente dall’avversario e dal numero dei tifosi. Ed i nostri tifosi sono stati splendidi anche a Monza. Io non devo motivare nessuno, a questo livello di calcio se ti demotivi significa che si è limitati. I miei calciatori si allenano in maniera seria ma abbiamo sbagliato troppi palloni. Bisogna dire che Palladino è un ottimo allenatore ed il Monza è una squadra di livello che sa giocare a pallone. Contro questo avversario la partita, se perdi così tanti palloni e giochi in maniera sporca, puoi perdere. La partita l’abbiamo persa indipendentemente da chi è sceso in campo, quello non c’entra, Nel secondo tempo non siamo stati nemmeno fortunati ma a quel punto la gara aveva preso una piega complicata.

Sugli episodi arbitrari:

Mi sono arrabbiato sulla ricerca degli spazi e la nostra tattica difensiva. Il Monza attacca bene e si difende altrettanto bene ed abbiamo sbagliate le scelte per metterli in difficoltà. I rigori? Li vedo a favore, non so fare l’arbitro e non commento gli episodi. Ho troppo rispetto per la classe arbitrale.

Sull’impiego di Gaetano:

Lo faremo giocare perché si fa così con tutti, mi auguro di poterlo mettere nelle condizioni di esprimere il suo potenziale perché ne ha da vendere. Io credo che possa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Giocatori appagati dai risultati? Se sono appagati diventano presuntuosi e la presunzione leva qualsiasi possibilità di crescita, taglia le ali a qualsiasi cosa si vuole fare.

Sul Monza:

Il Monza ci ha fatto trovare un bel cartello di benvenuto, sono una buona squadra che gioca bene. Costruisce bene e fa altrettanto in fase di non possesso. Complimenti a Petagna, ha segnato un grandissimo gol e ci ha reso la vita difficile. E’ stato bravo a prendere palla addosso, a pulire, a far salire la squadra. Segnando un gol di livello, ma lui è un grande calciatore.