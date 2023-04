Dove vedere Juventus Napoli in tv e streaming: DAZN o SKY?

DOVE VEDERE JUVENTUS NAPOLI – Sale l’attesa per il big match di domenica sera tra Juventus e Napoli valido per il 31° turno di Serie A.

Gli azzurri di Luciano Spalletti devono subito lasciarsi alle spalle la cocente delusione per l’eliminazione ai quarti di Champions League per mano del Milan. L’obiettivo, ora, per Spalletti e i suoi uomini è solo uno: conquistare lo scudetto che manca ormai a Napoli da 33 anni.

Dove Vedere Juventus Napoli

Juventus-Napoli, come ci arrivano le due squadre

I partenopei devono subito ritrovare la concentrazione ed evitare cali di tensione che possono diventare pericolosi in questa fase della stagione. Il vantaggio in campionato è abbastanza rassicurante, ma come detto da Luciano Spalletti mancano ancora 4 vittorie per fregiarsi del titolo di Campioni d’Italia e l’obiettivo della squadra è portare a casa questi 12 punti il prima possibile.

Spalletti, con ogni probabilità dovrà rinunciare a Mario rui e Politano, oltre che al lungodegente Simeone. Rispetto al match con il Milan, però, ritrova Anguissa e Kim, più freschi degli altri dato che hanno saltato gli impegni europei a causa di una squalifica. Oltre a loro, anche Osimhen potrebbe essere più in condizione rispetto al match di martedì allo Stadio Maradona.

Resta da capire, invece, come la Juventus approccerà il match di domenica sera. I bianconeri, infatti, questa sera in casa dello Sporting Lisbona si giocano l’accesso alle semifinali di Europa League e partano da una situazione di vantaggio dopo la vittoria per 1-0 all’andata.

Massimiliano Allegri, non farà ovviamente turnover, ma Chiesa dovrebbe partire dalla panchina e questo significa come l’esterno ex Fiorentina sarà più riposato in vista della sfida al Napoli.

Juventus-Napoli in streaming e tv

Juventus-Napoli si giocherà domenica 23 aprile all’Allianz Stadium. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l’app su una Smart TV compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation e Xbox. In alternativa, c’è anche il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a Sky e a DAZN attivando Zona DAZN sul proprio decoder potrà invece vedere Juventus-Napoli in tv sul canale 214 del decoder satellitare.