Napoli accolto tra i fischi di San Siro: “Voi siete come la Juve!”

Alle 21:00 avrà inizio Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei dovranno mostrare una reazione, per cercare di passare questo turno dall’importanza vitale.

Stefano Pioli contro il Napoli ritroverà quasi tutti i suoi giocatori con l’unico escluso Zlatan Ibrahimovic, infortunato ma ciononostante fuori dalla lista Champions. Luciano Spalletti, invece, dovrà fare a meno ancora di Victor Osimhen, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri. Oltre a lui, anche Giovanni Simeone sarà assente, a causa dell’infortunio rimediato contro il Lecce. All’ingresso dei giocatori in campo, i tifosi rossoneri hanno fatto partire cori del tutto offensivi.

Tifosi rossoneri senza freno: “Siete come la Juve”

All’ingresso in campo dei giocatori partenopei, i tifosi rossoneri gli hanno coperti di fischi e cori del tutto offensivi. Per più minuti, in tutto San Siro, questo è quanto si sentiva: “Noi non siamo napoletani“, “Siete come la Juve“.

A cori del genere, purtroppo, ci siamo abituati, ma non per questo devono essere accettati. All’interno degli stadi di tutto il mondo, l’ignoranza e le discriminazioni non dovrebbero mai essere presenti.