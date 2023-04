Dopo la pesante sconfitta, per 0-4, contro il Milan, il Napoli è chiamato a rifarsi subito in campionato contro il Lecce, in attesa dell’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League da disputarsi proprio contro i rossoneri di Stefano Pioli.

Intanto, da Milanello arrivano novità circa le condizioni di Brahim Diaz, protagonista del successo esterno dei Campioni d’Italia in carica al Diego Armando Maradona e su cui Stefano Pioli ha cucito la sorpresa tattica che si è rivelata poi vincente.

Brahim Diaz ce la fa: allenamento in gruppo

Già nelle scorse ore si era diffuso un cauto ottimismo da parte del club rossonero circa il recupero del calciatore per la doppia sfida contro il Napoli, dopo il problema fisico accusato nella serata di domenica.

Il rossonero si è infatti allenato in gruppo, con la noia muscolare che a questo punto sembra essere superata. Per questo motivo, il trequartista è arruolabile già per la sfida contro l’Empoli e, di conseguenza, anche contro il Napoli.