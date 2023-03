Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming: DAZN o SKY?

DOVE VEDERE NAPOLI ATALANTA– Il Napoli dopo aver perso per la prima volta in stagione in campionato al Maradona contro la Lazio di Sarri, è chiamato a tornare immediatamente alla vittoria per continuare il grande cammino fatto fin qui. Di fronte gli azzurri avranno l’Atalanta di Gasperini, la dea non vince da tre giornate e ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato allontanandosi dalla zona Champions League.

Napoli, Serie A

Probabili formazioni Napoli-Atalanta

Dal punto di vista delle formazioni non dovrebbero esserci particolari novità, al netto degli infortunati Raspadori e probabilmente Lozano e dello squalificato Mario Rui per Spalletti ed Hateboer e Koopmeiners per Gasperini, tutti gli altri big delle due squadre saranno a disposizione.

Gli azzurri scenderanno in campo con il consueto 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim ed Olivera a comporre la linea difensiva, Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo e in attacco il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

D’altro canto, l’Atalanta giocherà con il modulo 3-4-1-2 con Musso tra i pali, difesa composta da Toloi, Palomino, Djimsiti centrocampo a quattro con Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri e il tridente formato da Pasalic; Lookman, Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini.

Data e orario Napoli-Atalanta

Il match tra Napoli e Atalanta si disputerà sabato 11 marzo alle ore 18.00 al Maradona, si va verso il tutto esaurito per questa importante sfida di campionato.

Stadio Diego Armando Maradona

Dove vedere Napoli-Atalanta

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn, per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console XBox e PlayStation. In alternativa, il TIMVISION Box.

I possessori di abbonamento sia a Sky che a DAZN, potranno vedere Napoli-Atalanta in diretta tv attivando Zona DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.