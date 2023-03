Cresce la febbre per il ritorno a Napoli della Nazionale. Il Maradona, dopo i sold out annunciati per le gare del Napoli con Atalanta e Eintracht Francoforte, si prepara a un altro tutto esaurito con biglietti che presto andranno a ruba per il 23 marzo per Italia-Inghilterra.

A riportare i dati dei biglietti fin qui venduti è l’edizione odierna de Il Mattino:

A gonfie vele la prevendita: ieri mattina è stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2024.

Italia Inghilterra, dove acquistare i biglietti

I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

I prezzi

Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la Figc prosegue nella politica di prezzi popolari. Ecco l’elenco dei prezzi per settore:

Tribuna Posillipo : € 60 (Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

: € 60 (Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45) Tribuna Nisida : € 45 (Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

: € 45 (Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30) Tribuna Family : Adulto € 25, Under 18 € 18

: Adulto € 25, Under 18 € 18 Distinti Superiori : € 40 (Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

: € 40 (Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25) Distinti Inferiori : € 30 (Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

: € 30 (Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20) Curve : € 14

: € 14 Corporate Hospitality: € 160

Ridotti, cosa si intende e chi può farne uso

I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 23 marzo 1958. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino ai 12 anni (nati dopo il 23 marzo 2011) e sono acquistabili solo presso i punti vendita Vivaticket abilitati. I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card.

I biglietti Tribuna Family (Adulto e Under 18) sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 2 persone, di cui almeno un adulto e uno o più minorenni (nati dopo il 23 marzo 2005) per un massimo di 4 biglietti in totale.

Corporate Hospitality

Per informazioni e acquisto dei biglietti di Corporate Hospitality scrivere a hospitality@figc.it.

Richieste accredito per disabili

I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra il 1° e il 16 marzo, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi all’indirizzo https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro il 28 febbraio, seguendo le procedure riportate.

Sugli spalti è prevista la presenza di circa duemila tesserati delle società calcistiche partenopee affiliate alla Figc. Ma sono anche previste numerose iniziative in città.

L’ultima partita della Nazionale a Napoli

L’Italia manca dal Maradona dall’ottobre del 2013 (il 2-2 con l’Armenia, il CT era Cesare Prandelli)

e da allora è stata una lunga attesa in vista del ritorno. Alla fine, è stato direttamente De Laurentiis a chiedere e ottenere da Gravina che la gara dell’Italia si giocasse a Napoli.

Lavori allo stadio Maradona

Inoltre, sempre dall’edizione odierna de Il Mattino, si apprende come allo stadio Maradona siano in via di definizione alcuni lavori pensati e previsti proprio in vista di Italia-Inghilterra.