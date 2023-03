Inzaghi sulla corsa scudetto: “Il passato non conta, dobbiamo dare il massimo”

L’Inter vince a San Siro contro il Lecce per 2-0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez e si porta a -15 dal Napoli di Luciano Spalletti. Il successo di questa sera per Simone Inzaghi gli consente di blindare temporaneamente il secondo posto portandosi a quota 50 punti in solitaria, considerando anche la sconfitta del Milan di Pioli contro la Fiorentina.

Inzaghi commenta la stagione dell’Inter

Il tecnico nerazzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Simone Inzaghi si è soffermato anche sulla corsa scudetto, sottolineando le possibilità mancate della sua squadra per il titolo tricolore.

FOTO: Inzaghi

Di seguito quanto detto in merito dall’allenatore nerazzurro:

Chiaramente guardando il campionato si poteva fare di più, in questi 18 mesi abbiamo fatto cose buonissime, abbiamo ancora tante competizioni in ballo. Scudetto? Si lavora sempre per il massimo, cerchiamo sempre di migliorarci, il passato non conta. Dobbiamo cercare di fare più vittorie possibile.

La classifica vede ora il Napoli primo in campionato a 65 punti e l’Inter secondo a quota 50, con alle spalle Lazio a 48 e Milan a 47.