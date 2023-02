Sky o Dazn? Dove vedere Napoli-Cremonese in tv e streaming

DOVE VEDERE NAPOLI CREMONESE – Manca sempre meno alla sfida di domenica sera tra Napoli e Cremonese allo Stadio Maradona. Il match andrà in scena alle 20:45.

Dopo la convincente vittoria esterna per 3-0 sul campo dello Spezia, gli azzurri di Luciano Spalletti proveranno ad allungare ulteriormente in classifica sull’Inter, prima tra le inseguitrici.

Il match con la Cremonese, però, non sarà una sfida come le altre. I partenopei scenderanno in campo anche per vendicare la sconfitta ai rigori in Coppa Italia che è valsa l’eliminazione dalla competizione.

Dove vedere Napoli Cremonese (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Come arriva la Cremonese al match

Gli ospiti, ultimi in classifica in Serie A, non stanno certamente attraversando una stagione facile. Il cambio tecnico in panchina ha dato i risultati sperati solo in Coppa Italia, dove hanno eliminato prima il Napoli e poi la Roma. I lombardi, dunque, affronteranno la Fiorentina in semifinale.

Ballardini e Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Situazione diametralmente opposta in campionato dove non è ancora arrivata la prima vittoria in questa stagione. Fino a questo momento, il lavoro del neo tecnico Ballardini si è concentrato soprattutto nel ritrovare una compattezza difensiva che permetta ai grigiorossi di poter lottare fino alla fine per la permanenza in Serie A.

Come dichiarato dall’attaccante della Cremonese, Ciofani, l’obiettivo della Cremonese è replicare quanto fatto in Coppa Italia. La sfida di domenica, quindi, sarà ricca di insidie per il Napoli.

Dove vedere Napoli Cremonese in streaming e in tv

Il match tra Napoli e Cremonese, valido per il 22° turno di Serie A, si terrà allo Stadio Maradona alle 20:45.

La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Sky, quindi, non trasmetterà la sfida tra la capolista e il fanalino di coda del campionato.

Per seguire il match in tv su DAZN, basterà scaricare l’app su una moderna Smart TV oppure sulle console PlayStation e Xbox oppure utilizzando dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.

Per seguirla in streaming, invece, servirà semplicemente scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet oppure collegandosi al sito ufficiale dal proprio pc.