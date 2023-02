Dove vedere Spezia-Napoli in tv e in streaming: non solo DAZN

DOVE VEDERE NAPOLI SPEZIA – Concluso il mese di gennaio con la bella vittoria per 2-1 sulla Roma firmata Osimhen e Cholito Simeone, il Napoli è pronto ad affrontare al meglio il mese di febbraio.

La prima gara del mese, in programma domenica 5 febbraio alle ore 12:30, vedrà impegnati gli azzurri contro lo Spezia allo Stadio Alberto Picco.

Una gara da non sottovalutare, soprattutto ricordando quel rocambolesco 0-1 del Maradona dell’anno scorso, quando i liguri tornarono a casa con tre punti senza mai tirare in porta.

Dove vedere Spezia Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Come arriva lo Spezia al match

Momento non felicissimo per lo Spezia di Luca Gotti: i liguri sono attualmente al quartultimo posto a quota 18 punti, solo +5 dal Verona terzultimo e in zona retrocessione.

Dopo un inizio 2023 che aveva visto gli spezzini conquistare cinque punti in tre partite contro Atalanta, Lecce e Torino, le ultime due sconfitte con Roma e Bologna hanno fatto perdere qualche certezza.

Spezia (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Dal mercato, però, potrebbe essere arrivata una mano per la salvezza: la società ha acquistato Eldor Shomurodov dalla Roma. Un tassello importante per l’attacco, un giocatore che potrebbe regalare qualche gol decisivo alla squadra ligure.

La sfida contro il Napoli non sarà sicuramente quella più facile per ritrovare i tre punti, ma lo Spezia ce la metterà tutta per provare a fare uno sgambetto alla capolista.

Dove vedere Spezia Napoli in streaming e in tv

La gara tra Spezia e Napoli, valida per il 21° turno di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky. Per seguire il match in tv su DAZN, basterà scaricare l’app su una moderna Smart TV oppure sulle console PlayStation e Xbox oppure utilizzando dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.

Per seguirla in streaming, invece, servirà semplicemente scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet oppure collegandosi al sito ufficiale dal proprio pc.

Su Sky, invece, Spezia-Napoli sarà trasmessa sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). Inoltre, sarà possibile il match in streaming tramite l’applicazione Sky Go.