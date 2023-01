DOVE VEDERE SALERNITANA NAPOLI – Dopo la vittoria per 5-1 contro la Juventus in casa e lo scivolone in Coppa Italia contro la Cremonese, c’è tanta curiosità di sapere come scenderà il Napoli in campo nella sfida di campionato a Salerno contro i granata di mister Nicola.

Sfida delicata questa che vede protagoniste le due squadre campane di Serie A. Gli azzurri per continuare la fuga scudetto, approfittando anche dei due big match tra Juventus e Atalanta e Lazio-Milan. La Salernitana per ripartire dopo la clamorosa sconfitta a Bergamo per 8-2 contro l’Atalanta.

Un Arechi infuocato quello che attende gli azzurri domani alle ore 18:00, sfida che si preannuncia davvero spettacolare soprattutto per il calore dei tifosi granata che tengono particolarmente a questa partita.

Nel Napoli doppia assenza, oltre a Kvaratskhelia non sarà disponibile neanche Juan Jesus.

Sky Sport o DAZN, dove vedere la partita del Napoli in streaming e in tv

Il match della 19ª giornata di Serie A tra Salernitana e Napoli non sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky Sport: sarà visibile infatti solo su DAZN che offre tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2022-23 della Serie A.

Gli abbonati Sky quindi non potranno godersi la gara dei partenopei di sabato sera, ma dovranno utilizzare la piattaforma di DAZN.

Ovviamente la gara sarà visibile gratis in streaming per chi ha già un abbonamento a DAZN. Basterà utilizzare le molteplici soluzioni di visualizzazione offerte dall’app per gli utenti e i tifosi che vorranno seguire l’attesissima sfida di Serie A.

Partita del Napoli visibile in streaming

La gara tra Salernitana-Napoli sarà visibile anche via streaming. Basterà essere clienti DAZN e disporre di un dispositivo compatibile con la visione della piattaforma:

Su smart tv da app DAZN;

In streaming su PC dal sito di DAZN;

Da app DAZN su smartphone;

Su app DAZN su tablet.

