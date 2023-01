DOVE VEDERE NAPOLI CREMONESE – Dopo la grandissima vittoria in campionato contro la Juventus per 5-1, il Napoli è pronto a tornare in campo: martedì 17 gennaio ci sarà la sfida contro la Cremonese al Maradona, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Precedenti Napoli Cremonese, quarta sfida in Coppa Italia

Se il morale del Napoli è altissimo dopo aver ottenuto una straordinaria vittoria e aver allungato il vantaggio sul Milan secondo in classifica, non si può dire lo stesso per la Cremonese.

La squadra lombarda, ultima in classifica con soli 7 punti conquistati in 18 partite, dopo aver perso anche in casa con il Monza per 3-2, ha deciso di esonerare il tecnico Massimiliano Alvini e affidare la panchina a Davide Ballardini.

L’ex allenatore del Genoa proverà nel miracolo di salvare i grigiorossi, ma prima dovrà pensare alla gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Napoli e Cremonese si sono già affrontate in campionato quest’anno: gli azzurri, dopo una gara sofferta, si imposero sul finale e vinsero 4-1 grazie alle reti di Politano, Simeone, Lozano e Olivera (di Dessers il gol del momentaneo pareggio per la Cremonese).

Dove vedere Napoli Cremonese (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Sarà invece la quarta sfida in Coppa Italia tra queste due squadre: finora il Napoli ha sempre vinto. Nel 1981, Napoli e Cremonese si sfidarono nel primo turno: gli azzurri si imposero per 1-0 al San Paolo grazie a una rete di Claudio Pellegrini. Nel 1994, invece, ci fu la doppia sfida di andata e ritorno al terzo turno: 3-0 a Napoli e 0-1 in Lombardia e qualificazione ai quarti di finale raggiunta (dove il Napoli fu eliminato dalla Lazio).

Dove vedere Napoli Cremonese in tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Cremonese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset, che ha acquistato i diritti tv della Coppa Italia per il triennio 2021-2024. Il canale dedicato alla sfida tra azzurri e grigiorossi sarà Canale 5.

La partita Napoli-Cremonese sarà possibile seguirla anche in streaming gratuitamente: basterà semplicemente collegarsi al sito Mediaset Infinity, inserire le credenziali (o registrarsi se non siete ancora iscritti) e selezionare la finestra del match. La gara sarà trasmessa anche sul sito sportmediaset.it.