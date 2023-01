Dove vedere Inter-Napoli, tutte le soluzioni in TV e streaming

DOVE VEDERE INTER NAPOLI – L’attesa sta per finire, il campionato di Serie A sta per ricominciare e partirà subito col botto offrendoci un gustoso big match. La sedicesima giornata di campionato vedrà infatti sfidarsi al Meazza Inter e Napoli.

La gara sarà importante per il percorso scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti, che intendono cominciare il 2023 così come avevano finito il 2022, cioè a suon di vittorie. Ma se per il Napoli la gara è importante, per l’Inter assume un’importanza a dir poco fondamentale. I nerazzurri hanno attualmente 11 punti di distacco dai partenopei ed è chiaro, che senza un successo, le residue speranze scudetto della squadra di Simone Inzaghi terminerebbero.

Una gara attesissima, che vedrà uno stadio gremito e diversi milioni di telespettatori incollati alla TV. E allora la domanda che si stanno facendo i tifosi in questo momento è: dove vedere Inter-Napoli in TV?

Sky Sport o DAZN, dove vedere Inter Napoli

Ebbene il big match della 16ª giornata di Serie A non sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky Sport. Infatti, sarà in esclusiva su DAZN che ha tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2022-23 della Serie A.

Gli abbonati Sky quindi non potranno godersi la gara degli azzurri di mercoledì sera, ma dovranno passare su DAZN.

Ovviamente la gara sarà visibile gratis in streaming per chi ha già un abbonamento a DAZN. Basterà utilizzare le molteplici soluzioni di visualizzazione offerte dall’app per gli utenti e i tifosi che vorranno seguire l’attesissima sfida di Serie A.

Inter-Napoli visibile in streaming:

su smart tv da app DAZN;

in streaming su PC;

da app DAZN su smartphone;

su app DAZN su tablet.

Ricordiamo che il calcio d’inizio è fissato per mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45. Il campionato di Serie A è pronto a ricominciare con il botto.