DOVE VEDERE NAPOLI LILLE – Il 4 gennaio si avvicina sempre di più: i tifosi del Napoli attendono con ansia la ripresa del campionato di Serie A.

La sfida contro l’Inter a San Siro non sarà sicuramente una passeggiata, ma gli azzurri hanno una grandissima occasione per eliminare una pretendente dalla corsa scudetto.

Dove vedere Napoli Lille (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Amichevoli Napoli, ultimo test al Maradona

Dopo aver vinto le due amichevoli nel ritiro in Turchia contro Antalyaspor per 3-2 e gli inglesi del Crystal Palace per 3-1, il Napoli non è riuscito a concedersi il tris.

La gara di sabato contro il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol ha visto un Napoli sottotono che ha dovuto soccombere agli spagnoli: partita poco convincente e sconfitta per 3-2.

Nota positiva è stata la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia: il talento georgiano ha fatto rivedere ottime giocate e sembra aver smaltito del tutto l’infortunio alla schiena che lo costrinse a saltare le ultime tre gare di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Ma adesso gli azzurri vorranno chiudere al meglio quest’anno solare e regalarsi una vittoria davanti al proprio pubblico. Infatti, la squadra di Spalletti sarà impegnata in un ultimo test prima di Natale: mercoledì 21 dicembre arriverà il Lille allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Quanto costano i biglietti per Napoli Lille?

La gara con il Villarreal ha visto la presenza di 25 mila tifosi sugli spalti del Maradona, un buon numero per un’amichevole. Un numero che potrebbe essere eguagliato con il Lille, grazie ai prezzi popolari messi dalla società per questa gara. Di seguito i prezzi di ogni settore.

Curve 5€

Distinti 10€

Tribuna Family 10€/5€

Tribuna Nisida 20€

Tribuna Posillipo 30€

Dove vedere Napoli Lille tv e streaming

Per chi non potrà andare allo stadio, sarà possibile seguire il match tra Napoli e Lille anche da casa. La partita, infatti, sarà trasmessa su DAZN e Sky a partire dalle ore 20.

Così come con Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal, anche la gara con il Lille sarà in pay per view su Sky al prezzo di 9,99€. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport 251.

Per quanto riguarda DAZN, invece, l’amichevole Napoli-Lille sarà compresa nell’abbonamento.