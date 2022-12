Home » News Calcio Napoli » Buone notizie per la Juventus: Allegri recupera un big per il Napoli?

Con il Mondiale in Qatar ormai ai titoli di coda con le sole semifinali e poi la finale in data 18 dicembre 2022 da disputare, le squadre di Serie A stanno preparando al meglio il rientro in campo previsto per il 4 gennaio.

La Juventus di Massimiliano Allegri, che nelle ultime giornate prima di questa pausa insolita per il Campionato del Mondo aveva raggiunto un ottimo stato di forma recuperando posizioni e punti in classifica alle prime della classe, vorrà continuare questo trend positivo.

Paul Pogba (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Napoli Juventus, Pogba torna in campo?

Il Napoli capolista ha terminato il ritiro in Turchia e preparerà a Castel Volturno le prossime sfide: la squadra di Spalletti dovrà affrontare un mese di gennaio molto impegnativo, affrontando tra le altre proprio la Juventus del ritrovato Paul Pogba.

Il centrocampista francese, arrivato quest’estate dal Manchester United, non ha ancora disputato neanche un minuto con i bianconeri in gare ufficiali a causa di un brutto infortunio (lesione al ginocchio destro) che lo ha obbligato anche a saltare il Mondiale.

Il peggio però sembra passato e Massimiliano Allegri sembra intenzionato a convocare il francese almeno in panchina per la super sfida al Maradona del 13 gennaio, match che sarà uno spartiacque per le ambizioni delle due squadre.

MICHELE D’ERRICO