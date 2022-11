Home » News Calcio Napoli » Dove vedere Napoli Antalyaspor in tv e in streaming: sarà visibile in chiaro?

DOVE VEDERE NAPOLI ANTALYASPOR – Il Napoli ritorna finalmente in campo: la squadra si ritroverà mercoledì 30 novembre a Castel Volturno per effettuare i test fisici a più di due settimane dall’ultima partita di Serie A contro l’Udinese, disputata sabato 12 novembre.

Spalletti e i suoi ragazzi partiranno poi per Antalya, in Turchia, giovedì 1° dicembre, per partecipare al Winter Football Series by Regnum.

Dove vedere Napoli Antalyaspor (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Amichevoli Napoli, il programma degli azzurri

Il Napoli, come comunicato dalla società in mattinata, effettuerà due amichevoli in questo breve ritiro in Turchia.

Il primo test in programma sarà contro i padroni di casa dell’Antalyaspor e si giocherà mercoledì 7 novembre alle ore 20:45 locali (22:45 italiane). La seconda, invece, verrà giocata domenica 11 dicembre alle ore 18 locali (20 italiane) e vedrà gli azzurri impegnati contro il Crystal Palace.

Ritiro Napoli Turchia, il comunicato della società

Questo il comunicato del Napoli sul ritiro in Turchia:

“La SSC Napoli comunica che la prima squadra riprenderà la preparazione domani, mercoledì 30 novembre, all’SSC Napoli Konami Training Center.

Giovedì 1 dicembre gli azzurri partiranno per Antalya, in Turchia, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum.

Durante la partecipazione all’evento, il Napoli sosterrà le sessioni di allenamento all’interno della struttura che ospiterà gli azzurri e disputerà due incontri amichevoli: contro l’Antalya il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18)”.

Luciano Spalletti (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Dove vedere Napoli Antalyaspor in tv e in streaming

Ma dove sarà possibile vedere le amichevoli del Napoli? Non ci sono state ancora comunicazioni in merito da parte della società, ma è difficile pensare a una trasmissione in diretta su emittenti come Sky e DAZN.

Molto dipenderà anche dall’Antalyaspor, padrone di casa, e dai diritti tv che verranno venduti in Turchia. Si può pensare a una diretta in pay per view sul canale Facebook della SSC Napoli, così come successo con le amichevoli del ritiro di Castel di Sangro della scorsa estate.

In quel caso, le partite con Adana Demirspor, Mallorca e Girona furono trasmesse a 9,99€, mentre l’ultima con l’Espanyol a 2,29€. Per adesso non si possono fare previsioni, bisognerà solo aspettare comunicazioni ufficiali da parte della società.