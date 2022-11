UFFICIALE – Colpo chiuso: giocherà contro il Napoli!

Con la pausa per i Mondiali, alcune squadre si proiettano già a quella che sarà la stagione al ritorno in campo. In particolare l’Eintracht Francoforte, prossima avversaria del Napoli in Champions League in occasione degli ottavi di finale, ha piazzato un colpo in ottica futuro.

Si tratta di Paxten Aaronson che arriva dal Philpadelphia Union e che sarà a disposizione della squadra tedesca dal prossimo gennaio. Il calciatore statunitense ha firmato un contratto fino al 2027.

Aaronson Eintracht Francoforte: arriva l’ufficialità

Il giocatore classe 2003 è stato pagato dai tedeschi 4 milioni di euro e ha firmato un quinquennale che lo legherà alle Aquile tedesche proprio fino al 2027. Sarà disponibile per l’Eintracht Francoforte già dal 21 gennaio 2023 nella gara di Bundes contro lo Schalke 04.

Si tratta della prima esperienza in Europa per il giocatore statunitense che nella passata stagione ha totalizzato 23 presenze realizzando anche un gol.

Napoli-Eintracht Francoforte: quando si terrà la doppia sfida in Champions League

L’impegno con il Napoli è fissato al 21 febbraio, è ovviamente molto presto per sapere se il calciatore ex Philpadelphia sarà in campo per quella sfida.

La gara di ritorno tra gli azzurri ed i tedeschi si giocherà invece al Maradona il 15 marzo 2023. La squadra di Spalletti sogna i quarti di finale, nel frattempo però la squadra di Glasner si rinforza per tentare l’impresa contro i partenopei.