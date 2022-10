Home » News Calcio Napoli » Osimhen gli aveva mandato un video messaggio in ospedale: il piccolo Christian non ce l’ha fatta

Durante questa prima parte di stagione Victor Osimhen sta mettendo in mostra tutto il suo talento in campo. Il nigeriano, frattanto, non perde mai occasione per dimostrare di essere un campione vero anche fuori dal campo.

Dopo l’episodio che l’ha visto difendere uno steward all’esterno dello Stadio Olimpico, il nigeriano aveva inviato un video messaggio commuovente a Christian, un giovane ragazzo nigeriano che vive in Italia. Circa nove mesi fa ha contratto una grave malattia al midollo osseo, che richiedeva cure lunghe e difficili.

Il triste messaggio dell’amico di Osimhen

Dopo un lungo periodo di degenza in ospedale, purtroppo il piccolo Christian non ce l’ha fatta. La triste notizia è stata annunciata dal giornalista e amico di Victor Oma Akatugba tramite un post sui suoi profili social.

Di seguito l’annuncio di Oma Akatugba:

“RIP Christian. Un giovane ragazzo nigeriano che vive in Italia, affetto da una malattia del midollo osseo. Ha ricevuto un messaggio di sostegno da Victor Osimhen. Non ce l’ha fatta purtroppo. Victor e io avevamo programmato di andare a trovarlo in ospedale”.

Giuseppe Esposito