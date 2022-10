Napoli da record in Champions League: eguagliato il risultato della Juventus

Si è da poco concluso il match del Maradona tra Napoli e Glasgow Rangers. Gli azzurri hanno trionfato per 3-0 contro gli scozzesi grazie alla doppietta del Cholito Simeone e al colpo di testa di Leo Ostigard. Un’ottima prestazione degli azzurri che hanno dominato per lunghi tratti il match e hanno avuto anche altre occasioni per arrotondare il punteggio. In virtù della vittoria del Liverpool contro l’Ajax il primo posto nel girone non è stato ancora messo in cassaforte.

Napoli Record Italiano (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Napoli da record: eguagliata la Juventus

Per la prima volta nella sua storia, il Napoli, vince cinque partite in un girone di Champions e, inoltre, ha eguagliato un prestigioso record italiano nella massima competizione europea.

Si tratta di quello fatto segnare dalla Juventus nel corso della stagione 2004/2005. I bianconeri, infatti, sono l’ultima squadra italiana ad aver vinto consecutivamente le prime cinque partite del girone di Champions League. Con l’importante vittoria di questa sera, anche il Napoli iscrive il proprio nome nella storia “italiana” della Champions.