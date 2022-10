Simeone: “Giocare con Raspadori è più bello” poi il messaggio all’Atletico di papà Cholo

Altra prestazione magistrale ed altri tre punti per il Napoli di Luciano Spalletti che proiettano la squadra verso il primo posto nel girone. Sembra andare tutto alla perfezione, con tutti i giocatori che, non solo, sembrano coinvolti a pieno nel progetto, ma tutti seguono scrupolosamente i dettami del tecnico di Certaldo.

Quest’ultimo, forse, ha trovato la sua vera dimensione da allenatore e quest’anno potrebbe regalarsi la grande gioia della sua carriera grazie a questa squadra.

Napoli’ Giovanni Simeone

Uno dei giocatori che più sembra essere migliorato nella gestione Spalletti è proprio il Cholito Simeone, autore di una doppietta questa sera che gli ha permesso di vincere la palma di migliore in campo. Nelle consuete interviste post partita, ha parlato ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Premio di migliore in campo? Sono emozionato, cerco id dare tutto, questo è un bellissimo regalo, lo dedico ai tifosi e al gruppo. Mi preparo sempre per i minuti che mi danno in campo, appena ho visto che dovevo giocare mi sono gasato ed ero pronto. Abbiamo dominato e sono contentissimo per il risultato.“

“Il tatuaggio? L’ho sempre sognato da piccolo, guardavo tutte le partite mio padre lo dice sempre: quando c’è la Champions tutti i giocatori sono più belli vivo il momento in campo.”

“Primo posto da giocare ad Anfield? Abbiamo prima un’altra partita di campionato importante, in questi pochi giorni ci rimetteremo in sesto e ci preparemo alla grande in vista di sabato.“

“Rapporto con Spalletti? Mi ha dato libertà, posso esprimere tutte le mie qualità, attaccare gli spazi e la profondità. Giocare con Jack è più bello e ci capiamo a vicenda. la nostra intesa migliora partita dopo partita.”

“Voglia di avere più spazio? Io sono sempre a disposizione, ogni minuto possibile cercherò di sfruttarlo al meglio.“

“Sconfitta dell’Atletico? Peccato, sarebbe stato bello avere anche l’Atletico agli ottavi.”