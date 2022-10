Kvara-Napoli, il dirigente svela: “L’agente chiederà una clausola rescissoria. Vi dico qual è oggi il suo prezzo”

Nella giornata di oggi, Radio Marte ha intervistato il direttore sportivo Pietro Lo Monaco. L’ex dirigente di Catania, Udinese e Genoa si è espresso riguardo la situazione di Kvicha Kvaratskhelia. Di seguito le sue parole:

“L’aumento del valore di mercato di tanti calciatori del Napoli è merito di Spalletti? Sì, dipende da ciò che l’allenatore riesce a tirar fuori da loro, e Spalletti tira il meglio da ognuno. Il mercato è impazzito e i valori lievitano subito.”

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

“De Laurentiis ha una strategia per tenere Kvaratskhelia”

Sulla questione Kvara il dirigente ha poi dichiarato: “Khvicha Kvaratskhelia, oggi, per quale cifra lo venderei? Non meno di 70 o 80 milioni. Il prezzo lo fa il mercato. Il georgiano, adesso, ha tutta una fila di ammiratori e questo creerà concorrenza per accaparrarselo”.

“De Laurentiis farà di tutto per non privarsene ed agirà di conseguenza. Ha già parlato di rinnovo di contratto, con gli agenti verranno previste delle clausole rescissorie. L’accordo attuale è abbastanza lungo, scade nel 2027, ma è inevitabile alzargli l’ingaggio, che andrà adeguato. Se continua così, Kvara diventa il vero crack del calcio italiano“.