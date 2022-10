Una prima parte di stagione da far brillare gli occhi quella che il Napoli sta conducendo: primo posto in classifica in Serie A, qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League conquistata con due giornate d’anticipo e un attacco che ha già sfornato 42 gol stagionali (nessuno in Italia come gli azzurri).

Tutti i giocatori sono protagonisti in questo Napoli, ma ce n’è uno che si sta prendendo la scena a suon di giocate, gol e assist. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano arrivato da sconosciuto dalla Dinamo Batumi e diventato subito l’idolo dei tifosi partenopei.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Fonseca elogia Kvaratskhelia: “Somiglia a Neymar”

Tantissimi opinionisti, allenatori ed ex calciatori stanno spendendo parole al miele per il classe 2001 georgiano e non si contano i paragoni con i grandi campioni del passato. Questa volta, il paragone è arrivato con un campione dei giorni nostri: in un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport”, l’uruguaiano Daniel Fonseca, ex attaccante del Napoli, ha accostato Kvaratskhelia a Neymar.

Dybala e Kvaratskhelia le piacciono?

“Paulo è un grandissimo fuoriclasse, peccato si sia infortunato. Spero recuperi per il Qatar perché un artista come lui deve fare il Mondiale. Per quanto riguarda Kvaratskhelia voglio vederlo ancora un po’, ma mi sembra somigli un po’ a Neymar”.

“Mourinho o Spalletti?”: Fonseca non si sbilancia

Daniel Fonseca, oltre ad aver giocato nel Napoli dal 1992 al 1994, ha vestito anche la maglia della Roma, prossima avversaria proprio degli azzurri. L’uruguaiano ha risposto anche ad alcune domande riguardo il match in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Sugli allenatori, Fonseca non si è voluto sbilanciare.

Mourinho e Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Mourinho o Spalletti: chi sceglie?

“Non scelgo. Spalletti è il più bravo che c’è in Italia, ammetto di avere un debole. Ma l’avete visto come gioca il Napoli? Devastante, meraviglioso.

E Mourinho?

“Il numero uno, come lui non ci sono. È impressionante, ha vinto tutto e poi i giocatori gli vanno dietro perché un carisma così non si trova da nessuna parte”.