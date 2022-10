Home » News Calcio Napoli » Napoli-Ajax, il Maradona come non l’avete mai visto (VIDEO)

La partita di Champions League tra Napoli ed Ajax ha regalato ai tifosi uno spettacolo sensazionale. Prima l’esaltazione per la convinzione della vittoria; poi la paura di una rimonta che sembrava impossibile; alla fine, il sospiro di sollievo e l’esplosione di gioia sancita dal gol di Osimhen nei minuti finali. Un match al cardiopalma, una vera notte da Champions che i tifosi presenti allo Stadio Diego Armando Maradona (e non solo) ricorderanno per tutta la vita.

Napoli Ajax Champions League (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Mercoledì il Diego Armando Maradona ha risposto presente: lo stadio, infatti, era completamente esaurito (anche tutti i settori inferiori) e i tifosi hanno incitato la squadra per 90 minuti ininterrottamente con cori per sostenere i propri beniamini. Una bellissima atmosfera quella che si è respirata a Fuorigrotta e che ha aiutato i giocatori in campo a dare il massimo.

I tifosi si sono scatenati durante tutto il corso del match, sostenendo la squadra in ogni attimo della partita. Di seguito il video di uno dei cori più intonati dai supporters azzurri: