Home » News Calcio Napoli » Galeone distrugge la Juve: “Squadra scarsa, non è come il Napoli”

All’indomani della disastrosa trasferta della Juventus in Champions League contro gli Israeliani del Maccabi Haifa, Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal” presentata dal giornalista Valter De Maggio.

Massimiliano Allegri head coach of Juventus Getty Images

L’ex allenatore tra le tante di Udinese, Pescara e Napoli; ha criticato aspramente la Juventus di Andrea Agnelli e il calcio italiano in generale, elogiando solo la squadra allenata da mister Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:

“La Juventus è scarsa. La partita di ieri lo testimonia. Non so come abbiano fatto a dire ad inizio stagione che questa squadra poteva vincere lo Scudetto. Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza: solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire”.

Giovanni Galeone, considerato da sempre mentore di Massimiliano Allegri, si è espresso così sul momento difficile della squadra bianconera, parlando appunto di una squadra mediocre. Discorso diverso invece quando ha espresso la sua opinione sul Napoli, considerandola l’unica squadra attualmente in Serie A, a far divertire i propri tifosi.

Fernando Graziano