Dove vedere Napoli-Ajax in tv: Sky o Prime Video?

DOVE VEDERE NAPOLI AJAX – Si avvicina sempre più la sfida di Champions League di mercoledì pomeriggio, che vedrà il Napoli impegnato contro l’Ajax.

Match valido per la quarta giornata del girone A della massima competizione continentale per club, con gli azzurri che hanno la seria possibilità di chiudere il discorso qualificazione con due giornata d’anticipo. Uno scenario che, in sede di sorteggi, sembrava nemmeno pronosticabile considerato anche il valore delle altre squadre presente nel gruppo.

Il Napoli, forte del 6-1 dell’andata alla Johan Cruijff ArenA, tenterà di bissare l’ottima prova messa in mostra ad Amsterdam, consapevole del fatto che la qualificazione – salvo cali di tensione e concentrazione – resta alla portata.

Napoli (Getty Images)

Il ritorno del girone A: le partite del Napoli

Questo è il calendario completo delle restanti partite del Napoli per il ritorno del girone A:

QUARTA GIORNATA: Napoli-Ajax, 12 ottobre alle 18:45

QUINTA GIORNATA: Napoli-Rangers, 26 ottobre alle 21:00

SESTA GIORNATA: Liverpool-Napoli, 1 novembre alle 21:00

Qualora gli azzurri dovessero concretizzare il passagio del turno da primi o secondi nel raggruppamento, si qualificherebbero agli ottavi di finale, in programma per il 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023.

Al Napoli basterà un pareggio per qualificarsi: l’ampio margine della vittoria dell’andata permette agli azzurri anche di poter finire agevolmente a pari punti con l’Ajax, dati gli scontri diretti.

Dove vedere Napoli Ajax

Dove vedere Napoli Ajax in tv? Su Sky, Prime Video o Infinity? Il match tra le due squadre – che non sarà in chiaro su Canale 5 – sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno. Chi è abbonato da più di un anno all’emittente satellitare, avrà la possibilità di seguire la partita anche in streaming sull’app Sky Go.

La sfida è fruibile anche sull’app Now Tv, piattaforma di Sky, che offre la possibilità di acquistare anche il ticket giornaliero per l’evento. Napoli Ajax, infine, sarà possibile seguirla anche su Infinity+, se si è abbonati al servizio Mediaset.