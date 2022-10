PRIMAVERA – Cagliari-Napoli, due pali e tante occasioni: il risultato è bugiardo

Tremenda delusione per il Napoli Primavera, impegnato a Cagliari per la sesta giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Frustalupi cadono per 2-1, incappando nella quinta sconfitta nel torneo.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, anche se a provare le maggiori sortite offensive sono i padroni di casa. Su una di queste, anche abbastanza innocua, arriva il vantaggio dei sardi. Sgroppata sulla sinistra di Idrissi e cross basso in area, pallone che arriva tra le braccia di Boffelli che, però, si lascia clamorosamente sfuggire il pallone dalle mani, sfera che sbatte su Acampa e si accomoda sui piedi di Masala che da due passi deve solo spingere in rete. La reazione del Napoli è sterile e allora è ancora il Cagliari a sfiorare il raddoppio in due occasioni, ma è bravissimo Boffelli a dire di no, riscattando l’errore sulla rete avversaria.

Nella ripresa si vede tutt’altra partita, con ritmi più alti, anche per la volontà del Napoli di fare di più la partita. A divorarsi il pari è prima Iaccarino, che non sfrutta un errore in area del difensore avversario e il suo tiro a colpo sicuro si stampa sul palo. Poco dopo è Marranzino a colpire la traversa con un forte tiro dal limite, la sfera batte a terra fuori dalla linea di porta e sulla ribattuta è Rossi, ostacolato, a colpire di testa e a mandare clamorosamente a lato. In contropiede è poi il Cagliari a sfiorare il raddoppio con Griger che da due passi non sfrutta un perfetto cross e manda fuori. Poco dopo sono ancora i sardi a sfiorare il gol in ben tre occasioni nella stessa azione, ma prima Boffelli in uscita e poi Obaretin e Barba sulla linea sostituendosi al portiere, negano la rete a Vinciguerra (ragazzo napoletano del Cagliari, ndr).

Gol Gioielli Napoli Primavera

Il Napoli sa soffrire e colpisce al momento giusto: corner di Marranzino, tra i migliori in campo, e incornata vincente di Gioielli per un pari meritato. La gioia del Napoli dura appena 2 minuti. Il Cagliari si ributta in avanti e, dopo un batti e ribatti in area, è Kourfalidis a trovare il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Il forcing finale non porta al nuovo pareggio.

Il Napoli resta fermo a quota 3 punti in classifica, ancorato nei bassifondi della graduatoria. Prossimi impegni in Youth League martedì contro l’Ajax e poi domenica prossima in casa contro il Bologna in campionato.