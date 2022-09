Torna Calcio, Amore&Fantasia su Piuenne: in conduzione ci sarà Raffaella Fico

Il palinsesto di Piuenne, canale 78 del digitale terrestre, si arricchisce con un appuntamento che appassionerà tutti i tifosi di calcio e del Napoli in particolare. Da martedì 4 ottobre, infatti, riparte Calcio, Amore&Fantasia: il programma con approfondimenti calcistici ideato da Tommy Esposito.

Per la terza edizione ci sarà un gradito ritorno: la conduzione del programma sarà affidata a Raffaella Fico, già presentatrice nella prima edizione. Insieme a lei, ogni settimana, ci saranno ospiti dal mondo del calcio; tra cui ex giocatori, tecnici ed esperti giornalisti. Come sempre il programma sarà arricchito dalla presenza di artisti provenienti dal mondo dello spettacolo e dello show business: musicisti, cantanti, attori e così via.

Un nuovo modo di raccontare il calcio con leggerezza e competenza, come solo Calcio, Amore e&Fantasia ha saputo fare nelle due precedenti edizioni e che vi terrà compagnia per tutta la stagione azzurra. L’appuntamento da non perdere è tutti i martedì alle ore 21 su Piuenne, canale 78 del digitale terrestre.