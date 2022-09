Home » News Calcio Napoli » Tifosi entusiasti: per Napoli-Torino già un settore è sold out!

Dopo la vittoria contro il Milan per 1-2 a San Siro, grazie alle reti di Politano e Simeone, la formazione di Luciano Spalletti ha confermato la sua posizione in vetta alla classifica di Serie A a 17 punti al pari con l’Atalanta. Nel prossimo weekend il Napoli scenderà in campo contro il Torino con l’obiettivo di riprendere subito la strada tracciata prima della sosta e conquistare i tre punti contro Juric e successivamente contro l’Ajax in Champions League.

Napoli Serie A (Getty Images)

Grazie ai buoni risultati degli azzurri, inaspettati per lo più, data la rivoluzione avvenuta quest’estate, si percepisce tanto entusiasmo tra i tifosi nei confronti di questa nuova formazione. Nel corso della sessione estiva di calciomercato, infatti, il Napoli ha decisamente cambiato veste rispetto allo scorso anno, dicendo addio ad alcuni calciatori che hanno fatto la storia del club ed accogliendo giocatori ignoti alla Serie A.

Napoli-Torino: disponibilità biglietti

Le intuizioni di Giuntoli e De Laurentiis sono state vincenti e sono stati portati in Italia tanti calciatori di qualità. Questo entusiasmo papabile tra i tifosi è percepito anche con la vendita dei biglietti. Infatti, per Napoli-Torino in programma per sabato alle 15:00 al Maradona è già sold out la Curva B.

Disponibilità bassa anche per i distinti superiori e media in tutti gli altri settori.