Formazioni Milan-Napoli: il favorito tra Simeone e Raspadori

FORMAZIONI MILAN NAPOLI – La settima giornata di Serie A si chiuderà con un match di alta classifica: infatti, allo stadio San Siro si sfideranno Milan e Napoli, entrambe in cima alla classifica con 14 punti.

Il Milan, dopo la vittoria molto sofferta a Genova contro la Sampdoria, viene da una bella prestazione, coadiuvata dai tre punti, in casa in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Anche il Napoli in campionato nell’ultima ha sofferto contro lo Spezia, conquistando i tre punti solo nei minuti finali, tutt’altra prestazione in Europa: gli azzurri con un sonoro 0-3 hanno espugnato Glasgow.

Rangers- Napoli, Champions League(Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

Milan- Napoli: i precedenti

Sarà la sfida numero 149 in Serie A tra i rossoneri e gli azzurri, la settantacinquesima a San Siro.

In casa del Milan, i partenopei hanno perso per ben 36 volte, pareggiato 26 sfide e vinte 18.

Nello specifico, il Napoli non perde a Milano contro il diavolo da ben otto anni, l’ultima sconfitta risale al 14 dicembre 2014, Milan- Napoli 2-0 siglato Menez e Bonaventura.

Le scelte degli allenatori: le probabili formazioni

Il Milan campione d’Italia dovrà fare a meno dello squalificato Leao, espulso nell’ultima di campionato contro la Samp. Pioli è in emergenza nel reparto offensivo considerando anche le assenze di Rebic, Origi e Ibrahimovic. Vista l’assenza del portoghese, sulle fasce dovrebbero agire Messias e Saelemaekers, prima punta Giroud con alle spalle De Ketelaere.

In mediana pochi dubbi: Tonali– Bennacer sarà la coppia che guiderà il centrocampo dei rossoneri. Scelte fatte anche in difesa: confermatissimo il quartetto con Calabria, Kalulu, Tomori, Theo a difendere la porta di Maignan.

Il Napoli ancora privo dell’infortunato Osimhen dovrebbe avere come punta centrale, stando anche a quanto riportato da Sky Sport, Giacomo Raspadori. Ai suoi lati Kvaratskhelia e Politano, favorito su Lozano. A centrocampo ci saranno i soliti noti Anguissa, Lobotka e Zielinski. Anche in difesa le scelte sembrano già fatte: Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui difenderanno la porta di Meret.

Di seguito le probabili formazion di Milan e Napolii:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.