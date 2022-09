Gasperini sulla corsa Scudetto: “Tre squadre sono più avanti rispetto alle altre”

È ufficialmente iniziata la settima giornata di Serie A con due prime vittorie in questo campionato: Lecce ed Empoli hanno rispettivamente battuto Salernitana e Bologna (entrambe in trasferta) e hanno vinto il primo match stagionale. Questo turno di Serie A, però, è molto atteso per due big match che si disputeranno domani: si tratta di Roma-Atalanta, in programma alle ore 18, e Milan-Napoli, posticipo delle 20:45.

SSC Napoli (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

La classifica vede in cima Napoli, Milan e Atalanta, tutte e tre a quota 14 punti. I match di domani, quindi, potrebbero rivelarsi fondamentali: una delle tre potrebbe trovarsi da sola in testa per due settimane (ci sarà la sosta per le nazionali).

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia del match dell’Olimpico e ha anche parlato della corsa Scudetto, che vede la sua Atalanta coinvolta.

“Nell’immediato dico Napoli, Milan e Inter, sono un po’ più avanti. La Roma ha un organico forte, può pensare di competere, è una squadra che può crescere”.