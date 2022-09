Home » Dove vedere il Napoli in tv » Dove vedere Milan-Napoli in tv e in streaming

DOVE VEDERE MILAN NAPOLI – Dopo la vittoriosa trasferta di Glasgow contro i Rangers per 3-0, il Napoli di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare il Milan nel big match della settima giornata di campionato.

Anche la squadra del tecnico Stefano Pioli è reduce dalla vittoria interna contro la Dinamo Zagabria ed è pari punti, al primo posto, con l’Atalanta e, per l’appunto, e il Napoli.

Per restare sulla linea di continuità, la squadra partenopea è chiamata una prestazione maiuscola allo stadio San Siro, trasferta non delle più semplici che andrà a chiudere il primo mini-ciclo di stagione, prima della sosta per le Nazionali.

Milan Napoli: i precedenti tra le due squadre

Milan e Napoli si sono sfidate in totale per ben 169 volte, con un bilancio leggermente favorevole al club rossonero.

50 vittorie Napoli

52 pareggi

67 vittorie Milan

Le probabili scelte di Pioli e Spalletti

Numerosi dubbidi formazione per Stefano Pioli, che per l’occasione dovrà fare a meno del suo gioiello Rafael Leao. Il portoghese è stato espulso nell’ultima trasferta contro la Sampdoria e non sarà dunque a disposizione dei rossoneri per la sfida.

Al suo posto, il tecnico campione d’Italia sta già pensando al possibile sostituto: le opzioni vanno da De Ketelaere come esterno a Saelemaekers sull’altra fascia.

Per il resto, dovrebbero esserci poche novitò: in mezzo ci saranno Tonali e Bennacer, mentre tra la difesa – con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez – e la porta di Mike Maignan la squadra è al completo.

Il Napoli invece dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen: il nigeriano è ancora alle prese con il problema muscolare patito nella sfida di Champions League contro il Liverpool. L’altro dubbio è legato alla presenza di Lozano: il messicano dovrebbbe essere presentato dopo l’influenza che lo ha costretto al forfait contro i Rangers.

Zielinski, Lobotka ed Anguissa a centrocampo. Meret in porta. Retroguardia composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.

Dove vedere Lazio Napoli: SKY o DAZN?

Dove vedere Milan Napoli in tv? E in streaming? Il match Milan-Napoli sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro di San Siro sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.