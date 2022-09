Home » News Calcio Napoli » Napoli senza Osimhen, dobbiamo riuscire in una cosa!

Nel pre-partita di Napoli-Spezia, allo Stadio Diego Armando Maradona, l’intervista con il portiere titolare dello Spezia Bartlomiej Dragowsk, in esclusiva ai microfoni di Dazn chiarisce gli obiettivi dello Spezia e mette in guarda la squadra elogiando la prestazione brillante del Napoli di mercoledì scorso in Champions League contro il Liverpool di Jürgen Klopp:

Con che ambizione arriva lo Spezia al Diego Armando Maradona?

“Noi dobbiamo fare la nostra partita, ovviamente il Napoli è una squadra fortissima, l’abbiamo visto in Champions qualche giorno fa. Dobbiamo guardare a noi stessi e cercare di fare risultato”.

Bartlomiej Dragowsk

Il Napoli davanti senza Osimhen, ma con tanta qualità. Su cosa abbiamo lavorato?

“Abbiamo lavorato su tutta la squadra che palleggia da dietro, abbiamo tanti giocatori forti che sanno gestire palla avanti e anche dietro e ora dobbiamo essere pronti per tutto”.

Ambientamento allo Spezia?

“Mi sto trovando bene e sono contento di trovarmi qui in questa squadra, spero di raggiungere gli obiettivi il più presto possibile”.