Dove vedere Napoli-Spezia: SKY o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI SPEZIA – Napoli e Spezia si affronteranno sabato 10 settembre alle ore 15:00 in occasione della 6ª giornata di Serie A TIM 2022-2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Gli spezzini hanno cambiato guida tecnica nel corso dell’estate, passando da Thiago Motta a Luca Gotti. L’ex allenatore dell’Udinese ha raccolto l’eredità di una squadra arrivata sedicesima in classifica la scorsa stagione a quota 36 punti. La sensazione è che anche quest’anno i bianconeri cercheranno di raggiungere quanto prima la salvezza, per poi eventualmente pensare ad altri obiettivi.

L’obiettivo stagionale del Napoli, invece, sembrerebbe quello di confermare anche quest’anno la qualificazione in Champions League. Al momento squadre come Inter, Juventus e Milan sembrano più attrezzate per la vittoria dello Scudetto, ma gli uomini di Spalletti tenteranno sicuramente di insidiarle durante il corso di tutto il campionato.

Come arrivano le due squadre al match

Dopo la roboante vittoria per 4 a 1 contro il Liverpool in Champions League, il Napoli vorrà confermare il proprio stato di forma in campionato contro lo Spezia. L’obiettivo degli azzurri sarà sicuramente quello di provare a vincere per scavalcare momentaneamente in classifica Atalanta e Milan e balzare così in vetta alla classifica di Serie A. Sono 11 i punti conquistati fin qui dal Napoli, frutto di tre vittorie e due pareggi. Se l’1 a 1 in casa contro il Lecce aveva generato qualche perplessità, gli uomini di Spalletti hanno smentito subito ogni dubbio battendo la Lazio all’Olimpico.

Lo Spezia, fin qui, ha invece conquistato 5 punti in altrettante partite, frutto della vittoria dell’esordio contro l’Empoli e dei pareggi con Sassuolo e Bologna. Pesano le sconfitte esterne contro Inter e Juventus. Fino a questo momento della stagione, infatti, lo Spezia non ha mai fatto punti fuori dalle mure amiche, né è riuscito a segnare un gol lontano dal Picco.

Dove vedere Napoli Spezia

Le probabili formazioni

Possibile turnover in casa Napoli dopo l’impegno in Champions contro il Liverpool: Simeone pronto a sostituire l’infortunato Osimhen, con Raspadori che scalpita per avere un posto nel reparto offensivo. Lozano può rilevare Politano, mentre a centrocampo può giocare dal primo minuto Ndombele. Mario Rui dovrebbe tornare titolare dopo aver riposato mercoledì; sperano di trovare spazio dal primo minuto anche Ostigard ed Elmas.

Lo Spezia dovrebbe scendere in campo con buona parte della formazione tipo vista all’opera nelle prime uscite stagionali. Appare scontata la conferma di Hristov, Kiwior e Nikolaou davanti a Dragowski e quella di Holm sulla destra. Dubbio a centrocampo tra Kovalenko e Agudelo. Davanti spazio a Nzola e Gyasi, con Leo Sanca come eventuale scelta in caso di tridente. Ai box Verde, Amian, Maldini e Ferrer, così come Ekdal, condizionato da noie muscolari.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Napoli-Spezia, i precedenti

Sono 17 gli scontri tra le due squadre. Questo il bilancio:

8 vittorie Napoli

4 pareggi

5 vittorie Spezia

La squadra ligure ha uno storico favorevole in casa del Napoli. L’impresa di battere gli azzurri è riuscita lo scorso anno, prima a gennaio a Vincenzo Italiano, poi a dicembre a Thiago Motta.

Dove vedere Napoli-Spezia: SKY o DAZN?

Il match Napoli-Spezia sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Maradona sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Ricky Buscaglia è il telecronista scelto da DAZN per raccontare Napoli-Verona, mentre al commento tecnico ci sarà Simone Tiribocchi.