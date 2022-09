Home » News Calcio Napoli » Rangers-Napoli rimandata per la morte della Regina Elisabetta? Le ultime

Nelle ultime ore la Gran Bretagna, i paesi del Commonwealth e in generale il mondo intero sono scossi per la morte della Regina Elisabetta II.

Dopo quasi 70 anni di regno, a 96 anni una delle donne più amate si è spenta nell’amata residenza scozzese di Balmoral. Lascia quattro figli, con il primogenito Carlo che, a 73 anni, erediterà il suo posto sul trono.

Seguendo le indicazioni del protocollo London Bridge, in Gran Bretagna si osserveranno dieci giorni di lutto, al termine dei quali verranno celebrati i funerali. In questo lasso di tempo verranno fermate molte attività, tra cui quelle sportive.

NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 07: Team of SSC Napoli prior the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and Liverpool FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 7, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Con ogni probabilità, dunque, saranno rinviate tutte le gare di Premier League previste per il weekend. Il protocollo dovrà essere seguito in tutti e 4 i paesi del regno, Scozia compresa.

Tra meno di una settimana è fissata la seconda giornata di Champions League. Il Napoli dovrebbe affrontare il Rangers, ma il condizionale è d’obbligo. Secondo Herald, quotidiano scozzese, i Rangers potrebbero chiedere all’UEFA un rinvio dei match europei.

Certo sarebbe difficile, con un calendario così intasato, trovare una data per un eventuale recupero. Al momento, comunque, non ci sono ancora notizie ufficiali in merito