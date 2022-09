Guai Napoli, infortunio contro il Livepool: deve uscire dal campo!

Grande inizio di partita per gli azzurri, al 35’ sono in vantaggio di due reti a zero grazie alle marcature di Zielinski ed Anguissa.

I partenopei hanno anche fallito un calcio di rigore: lancio in profondità per Osimhen, nel momento in cui stava per calciare, l’attaccante viene tamponato da Van Dijk. Dopo un consulto al Var, l’arbitro ha assegnato il calcio di rigore fallito però dallo stesso nigeriano.

In particolare, proprio Osimhen era in forte dubbio alla vigilia a causa di un risentimento muscolare, tuttavia, il giocatore ha stretto i denti ed è partito titolare contro il Liverpool.

A malincuore, durante il corso della gara, e in particolare al 40’, il nigeriano ha avvertito nuovamente dolore alla coscia.

Infortunio Osimhen

Addirittura, secondo Piccinini e Ambrosini, commentatori del match, pare si possa trattare anche di uno stiramento.

Al posto dell’attaccante è entrato, per il fare il suo esordio in Champions, Giovanni Simeone.

Nelle prossime ore seguiranno importanti aggiornamenti riguardo le condizioni dell’attaccante nigeriano con la speranza che non sia nulla di grave.