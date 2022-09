“Avevo 14 anni..”, Simeone realizza il suo sogno: si emoziona in diretta!

Durante il post-partita di Napoli-Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video il Cholito Giovanni Simeone, l’argentino ha coronato finalmente il suo sogno di siglare una rete in Champions League ed è apparso molto emozionato, quasi senza parole.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Sul tatuaggio che ha sul braccio, molto importante e significativo per lui:

“Avevo 14 anni, ho sempre sognato di giocare la champions, ho iniziato dall’inizio e 12 anni dopo son qua, è stato emozionante”

Facci rivivere la scena del bacio sul braccio:

“Lo farò di nuovo quando farò un altro gol non ci sono tante cose da dire ho lottato tanto per essere qua e ora sono qua, non ci sono tante cose da dire, ho lottato tanto per essere qua”

Sul gol:

“Lo sapevo, ero pronto, ho sempre voluto avere una occasione e non ho sbagliato, ora bisogna solo pensare alla bella notte passata, è stato molto emozionante vincere una partita contro una squadra del genere, importante vincere partite così, fa crescere tutta la squadra”

Sul Cholo Simeone, i Simeone sono la sesta coppia padre-figlio a siglare un gol in Champions League

ci chiamiamo sempre, lui mi ha detto che se entravo potevo fare tanto, oggi è stato come tutte le altre volte, tutte le partite ci chiamiamo così continueremo a farlo tutti i giorni.

Sul gol al Maradona per un argentino:

non si può desiderare altro, è stato molto emozionante sentire l’urlo della cl e sentire tutti i tifosi che urlano il tuo nome, sono emozionatissimo e mi sono caricato tantissimo, questi tifosi fanno in modo che tu possa dare il massimo e oggi l’abbiam fatto. Sono emozionatissimo, ci sono tante persone che non hanno creduto in me, ringrazio anche loro per avercela fatta.