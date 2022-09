Home » News Calcio Napoli » Dove vedere Napoli-Liverpool in tv e in streaming

DOVE VEDERE LIVERPOOL NAPOLI – L’esordio del Napoli in Champions League è una delle classiche notti magiche già vissute al vecchio ‘San Paolo‘. Mercoledì sera ci sarà lo scontro con il Liverpool di Jurgen Klopp. I ‘Reds’, che non stanno vivendo un ottimo inizio di stagione in Premier League, sono invece sempre a proprio agio in Champions League.

Dopo la grande vittoria in Serie A contro la Lazio, gli azzurri si preparano già alla sfida di mercoledì sera contro il Liverpool che si preannuncia caldissima al ‘Maradona‘. Ci sarà il sold out, con il popolo partenopeo che tornerà a vivere una notte da Champions dopo due stagioni di Europa League.

L’ultimo precedente tra Napoli e Liverpool a Fuorigrotta risale al 17 settembre 2019, quando gli azzurri di Carlo Ancelotti si imposero per 2-0 contro i Reds di Jurgen Klopp. A segno Dries Mertens dal dischetto e Fernando Llorente negli ultmi minuti del secondo tempo.

Napoli Liverpool (Getty Images)

Napoli-Liverpool, i precedenti

Napoli e Liverpool si sono sfidate in totale per ben 6 volte in Europa, con un bilancio esattamente equo tra vittorie, pareggi e sconfitte.

2 vittorie Napoli (in Champions League)

2 pareggi (1 in Champions League e 1 in Europa League)

2 vittorie Liverpool (1 in Champions League e 1 in Europa League)

Per quanto concerne i precedenti in Europa solo allo stadio ‘Maradona’ di Fuorigrotta, il bilancio è favorevole agli azzurri.

2 vittorie Napoli (in Champions League)

1 pareggio (in Europa League)

0 vittorie Liverpool

Napoli-Liverpool, le probabili formazioni

Napoli e Liverpool arrivano da due momenti completamente diversi nei rispettivi campionati. La squadra di Spalletti, vincente a Roma contro la Lazio, è a quota 11 punti e nelle primissime posizioni della classifica. I Reds di Jurgen Klopp, invece, sono fermi al settimo posto, a quota 9 punti dopo 6 partite.

Spalletti e Klopp, però, hanno diversi problemi di formazione rispetto all’esordio in Champions League. Il tecnico azzurro non è certo di avere a disposizione Lozano e Osimhen, allenatisi a parte nella sessione odierna, mentre Klopp ha recuperato Nunez ma non è certo di avere Thiago Alcantara e Joel Matip.

Di seguito, le probabili formazioni di Napoli-Liverpool:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz.

Dove vedere Napoli-Liverpool: SKY, DAZN, Mediaset o Amazon?

La partita di mercoledì tra Napoli e Liverpool sarà visibile solo su Amazon Prime Video. Una partita di Champions League del mercoledì, infatti, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming e la domanda che si stanno ponendo i tifosi a 2 giorni dalla partita è ormai la solita: con un solo abbonamento ad Amazon Prime Video si possono utilizzare più dispositivi?

Si può utilizzare lo stesso account di Amazon Prime su 3 dispositivi contemporaneamente, a scelta tra console, smart TV, lettori Blu-ray, smartphone e tablet, web browser.

di Amazon Prime su contemporaneamente, a scelta tra console, smart TV, lettori Blu-ray, smartphone e tablet, web browser. Non si può visualizzare lo stesso contenuto su più di due dispositivi per volta.

La partita del Napoli, in sostanza, sarà visibile solo su due dispositivi per volta, accedendo con lo stesso account.