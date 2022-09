Home » News Calcio Napoli » Dopo Lazio-Napoli non si placano le polemiche: una frase fa infuriare Sarri!

Il match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli ha lasciato un lungo strascico di polemiche. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, al temine del match si è lamentato tantissimo per un contatto in area tra Mario Rui e Lazzari e per un presunto fallo di Kim sul gol dell’1-1.

Sarri, nel post gara, ha ampiamente criticato l’operato dell’arbitro Sozza e ha lanciato accuse pesantissime nei confronti dell’AIA.

Lazio-Napoli Polemica Sarri

Sarri allude ad una frase del designatore arbitrale!

Nella propria edizione odierna, il quotidiano Il Messaggero, prova a spiegare i motivi alla base dello sfogo del tecnico toscano.

Di seguito quanto si legge:

“L’allenatore ha anche rivelato degli avvertimenti con il rimando a una presunta frase del fischietto Piccinini a Torino: «Vi siete comportati male e queste sono le conseguenze». Senza dimenticare l’incontro del 22 agosto a Formello nel quale Valeri ha parlato direttamente con Sarri di alcuni atteggiamenti piaciuti poco. Altro capitolo della diatriba perciò col Napoli, con l’Aia soddisfatta della direzione dell’arbitro Sozza e infastidita dal tecnico biancoceleste. Così la Procura Federale ha aperto un fascicolo sull’accaduto e ora le vie per il tecnico e la società biancoceleste sono le seguenti: o patteggiamento o deferimento. Quest’ultimo potrebbe condurre o all’archiviazione del caso, oppure (molto più probabile) a un’ammenda”.