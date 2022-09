BIGLIETTI RANGERS NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE – Mercoledì 7 settembre alle ore 21 il Napoli inizierà il suo percorso in Champions League con il botto. Al Diego Armando Maradona, infatti, è prevista la gara inaugurale del gruppo A, quando gli uomini di Spalletti affronteranno il Liverpool (SCOPRI COME VEDERE LA PARTITA).

La corazzata di Jürgen Klopp sarà un ostacolo subito durissimo per gli azzurri, che avranno comunque la possibilità di dire la loro, ancor di più se spinti da un pubblico così numeroso come si preannuncia per la prima gara in Champions League dopo oltre 3 anni.

FOTO: Getty – Champions League

La settimana dopo, martedì 13 settembre, alle ore 21 italiane (le 20 locali) il Napoli affronterà il Glasgow Rangers in Scozia.

Rangers Napoli di Champions League, i prezzi dei biglietti

Per assistere al match, da domani (lunedì 5 settembre) alle ore 15 sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospite. I tagliandi potranno essere acquistati online su TicketOne fino alle 15 di giovedì 8 settembre, come comunicato dalla SSC Napoli tramite una nota ufficiale.

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/2023. Il prezzo per il settore ospiti è di 69€, ricordando che per viaggiare è necessario essere in possesso di un passaporto.