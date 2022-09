Navas-Napoli, operazione ancora possibile? Dovrebbe accadere entro mezzanotte

La sessione estiva di calciomercato, per quanto riguarda la Serie A, è ufficialmente terminata. In casa Napoli, però, potrebbe ancora esserci uno spiraglio nella trattativa Keylor Navas.

Keylor Navas (Getty Images)

A dare aggiornamenti sulla trattativa, ai microfoni di Sky Sport, è stato Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato che ha dichiarato: “I tifosi del Napoli mi chiedono di Keylor Navas: il portiere ha tempo fino a mezzanotte per rescindere il contratto, poi potrebbe andare al Napoli. Vedremo se ci sarà tempo o meno”.

La trattativa per il portiere costaricano, convintissimo di vestire la maglia azzurra, è saltata a causa della mancata intesa sulla buonuscita tra l’entourage del calciatore e il club parigino. Difficilmente l’accordo tra le parti potrà concretizzarsi nelle prossime ore ma, qualora questo dovesse accadere, l’estremo difensore potrebbe essere il colpo di mercato last minute della dirigenza azzurra. In caso di mancato acquisto, il Napoli potrebbe tentare nuovamente un affondo nella sessione di mercato di gennaio.

Mattia Maietta