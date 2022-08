VIDEO | Calciomercato: RONALDO-NAPOLI, succederà LA SETTIMANA PROSSIMA!

La possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli c’è, minima, ma c’è. Il Napoli ha dettato a Jorge Mendes le sue condizioni, non sta spingendo per chiudere la trattativa e non chiama il Manchester United per ricevere un’offerta per Osimhen.

La società partenopea ha fatto sapere a Jorge Mendes, regista di questo piano, che se lo United presenterà un’offerta ufficiale per Osimhen che superi i 100 milioni con quasi l’intero ingaggio di CR7 pagato.

