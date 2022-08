Home » Dove vedere il Napoli in tv » Dove vedere Napoli-Juve Stabia in tv: in chiaro o a pagamento?

DOVE VEDERE NAPOLI JUVE STABIA – Dopo i due impegni di campionato contro Hellas Verona e Monza, vinti nettamente dal Napoli, il gruppo capitanato da mister Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo in vista dell’amichevole programmata proprio nelle scorse ore, contro la Juve Stabia.

Occasione per vedere all’opera gli acquisti messi a segno in queste ultime settimane, e non solo. Da Giacomo Raspadori a Giovanni Simeone, passando per Tanguy Ndombele, oltre a Leo Skiri Ostigard e Mathias Olivera.

Per l’occasione, inoltre, sarà presentata al pubblico anche la squadra: il club azzurro ha infatti aperto gratuitamente il Diego Armando Maradona, con un’affluenza che di conseguenza sarà di quelle importanti.

Un ulteriore segnale di riavvicinamento tra la squadra e la tifoseria, dopo le settimane difficili a seguito delle numerose cessioni in sede di calciomercato.

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Amichevole a sorpresa al Maradona

L’amichevole in programma allo stadio Diego Armando Maradona per domani, mercoledì 24 agosto, alle ore 18:00 è un’iniziativa inaspettata per i tifosi del Napoli. Il match, infatti, non era in programma e l’intesa tra le due società è stata trovata soltanto nelle ultime ore.

Test utile alla squadra per aggiungere ulteriore minutaggio nelle gambe, soprattutto per chi non è riuscito a trovare spazio in queste prime battute di stagione.

Presumibile, dunque, che almeno dal primo minuto ci sarà spazio per i calciatori cosiddetti non titolari, anche per abituarsi al ritmo degli impegni ravvicinati in vista delle coppe.

Dove vedere Napoli Juve Stabia

Dove vedere Napoli Juve Stabia in TV? La partita sarà visibile in chiaro o a pagamento? Proprio in questi minuti è arrivata la notizia che fa felici i tifosi azzurri: la sfida tra il club azzurro e le Vespe, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00, sarà disponibile sul canale TV dell’emittente ufficiale del Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli (canale 76 dtt).