Spalletti elogia Ndombele: il tecnico del Napoli lo ha detto in conferenza

A quasi ventiquattro ore dalla partita contro il Monza di Berlusconi, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, presentando la gara di domani. Ecco quanto dichiarato dal tecnico toscano alla domanda sul nuovo acquisto Tanguy Ndombele, che oggi ha svolto il primo allenamento a Castel Volturno:

Tanguy Ndombele

“Ndombele è sicuramente uno che è arrivato con un biglietto da visita importante, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. La cosa che mi ha fatto piacere è aver percepito l’entusiasmo con il quale ha accettato di venire: è uno di quelli che ha la voglia matta di far vincere il Napoli, me lo sono immaginato già con la maglia del Napoli addosso. Può giocare da tutte le parti, è un calciatore completo che sa imbucare benissimo, che ha questo passaggio in verticale per chi fa movimento ad attaccare lo spazio, è un calciatore forte tecnicamente che sa uscire dallo stretto. Gli piace più correre in avanti che indietro, ma questo glielo si insegna”.

FERNANDO GRAZIANO