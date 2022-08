Gattuso dimentica il Napoli: lo ha detto sulla Serie A

La Serie A e i maggiori campionati europei stanno per iniziare o sono già iniziati. A giorni ci sarà anche l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia. Il tecnico italiano, ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche del campionato italiano, svelando le favorite per lo Scudetto.

Gattuso dimentica il Napoli: “Juve, Inter e Milan favorite per lo Scudetto”

Non c’è il Napoli nelle idee di Gennaro Gattuso. Inter, Milan e Juventus le favorite per lo Scudetto, con la Roma subito ad inseguire.

“Ci sono tre favorite, Juve, Milan e Inter, più la Roma che è quella che sul mercato si è mossa di più, e la cosa h aportato un grandissimo entusiasmo. L’Inter ha fatto 41.000 abbonati, il Milan è poco dietro, sono segnali positivi. La A resta sempre affascinante, e ultimamente è anche combattuta. È un torneo nel quale la tattica la fa da padrona e sinceramente non so dire chi lo vincerà. Quello che posso dire è che negli ultimi 6-7 anni anche la Serie A si è evoluta e il modello di calcio offerto è migliorato”.