A lungo inseguito, Gerard Deulofeu – attaccante spagnolo di proprietà dell’Udinese – sembra essersi ufficialmente defilato in orbita Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha lavorato a lungo con la società bianconera per il suo ingaggio, forte del gradimento del calciatore al possibile approdo in azzurro.

Tuttavia, per settimane sono andati avanti i colloqui tra i partenopei e i friulani, ma alla fine non è arrivata la fumata bianca sperata. Ad annunciarlo è il presidente dei bianconeri, Giampaolo Pozzo, che nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato:

Deulofeu Napoli (Getty Images)

“La squadra? Sono convinto che sia ottima. Beto ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’è Deulofeu che, se resta, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, ma finora non è arrivato l’offerta giusta. Quindi è con noi“.

Possibile, dunque, che il Napoli abbia con decisone virato su un altro obiettivo, con il nome di Giacomo Raspadori che, a tal proposito, balza su tutti.