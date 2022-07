West Ham senza dubbi: offerta più alta per Zielinski, la cifra

Anche Piotr Zielinski è al centro di alcune voci di mercato in queste ultime settimane. Il centrocampista polacco, in particolare, è nel mirino del West Ham che vorrebbe portarlo in Premier League. Il Napoli non lo ha dichiarato incedibile, ma attende un’offerta significativa per lasciar partire il numero 20 degli azzurri.

FOTO: Getty Images, Zielinski

Non molla il West Ham: quanto offre al Napoli

L’edizione odierna de La Repubblica fornisce alcuni aggiornamenti circa questa eventuale cessione al club londinese. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, il West Ham sarebbe pronto ad andare oltre i 30 milioni per cercare di convincere il Napoli. Gli inglesi dunque non mollano e sembrano essere convinti nel voler provare a ingaggiare il centrocampista.

Per quanto concerne, invece, le richieste del calciatore stesso, il quotidiano evidenzia che anche dal lato della domanda si gioca al rialzo. Piotr Zielinski infatti ha chiesto un ingaggio di 5,5 milioni, superiore ai 4,2 milioni che percepisce adesso.

Nel caso in cui questa cessione dovesse andare a buon fine, il Napoli avrebbe sicuramente un ulteriore incasso da poter reinvestire in questa sessione estiva di calciomercato, ma ci sarebbe da acquistare un centrocampista che sostituisca Zielinski.