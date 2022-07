Calciomercato Napoli, contatti con l’entourage di Kepa: le ultime

Tra le varie piste relative al mercato in entrata, il Napoli è ancora alla ricerca di un secondo portiere che possa affiancare Meret. Tra i vari nomi presi in considerazione sono spuntati anche top player di grandi squadre europee, come Keylor Navas e Kepa. Il secondo, in particolar modo, è aperto ad una cessione da parte del Chelsea, avendo trovato poco spazio nel corso dell’ultima stagione.

FOTO: Getty Images, Chelsea

La distanza maggiore con il Napoli è rappresentata dall’ingaggio, nettamente oltre i classici standard del club partenopeo e soprattutto lontano dalla politica di riduzione del monte ingaggi messa in atto da De Laurentiis. Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, però, sul proprio profilo Twitter ha dichiarato che nella giornata di ieri è avvenuta una chiacchierata tra il Napoli e l’entourage di Kepa.

Di seguito quanto scritto dal giornalista:

“Ieri c’è stata una chiacchierata tra il Napoli e l’entourage di Kepa, pista segnalata nei giorni scorsi. Il portiere vuole giocare e ha dato disponibilità, l’ingaggio è molto alto, i rapporti con il Chelsea possono aiutare. Ma anche per questo motivo Neto resta in corsa“.