Calciomercato Napoli: può finire a sorpresa alla Sampdoria, contatti in corso tra i due club

Il calciomercato del Napoli è nel pieno del suo svolgimento, con l’arrivo di Min-jae Kim, difensore designato a sostituire Kalidou Koulibaly, che può concretizzarsi nelle prossime ore.

Inoltre, sono in corso le valutazioni per quanto riguarda il mercato portieri. Il club azzurro è alla ricerca di un portiere da affiancare ad Alex Meret, pronto a firmare il rinnovo dei contratti non appena la macchina burocratica avrà fatto il suo corso.

Mercato Napoli: la Sampdoria si fionda su Contini

David Ospina, che nelle scorse ore ha salutato i tifosi azzurri, potrebbe non essere l’unica uscita tra i portieri.

Stando a quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Napoli è in contatto con la Sampdoria per la cessione di Nikita Contini, che può diventare il vice Audero. Da capire se la trattativa riuscirà a decollare prima del ritiro di Castel Di Sangro: in tal caso, l’estremo difensore non raggiungerà l’Abruzzo.

Nikita Contini

La sua partenza potrebbe essere il preludio al nuovo colpo in entrata. A tal proposito, l’identikit tracciato da Luciano Spalletti è chiaro: un secondo forte e di esperienza, che possa alternarsi senza particolari problemi a Meret, designato per questa stagione come primo portiere.